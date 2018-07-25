25 июля 2018, 13:02Общество

В Пензенской области ребенка-инвалида лишили необходимого лекарства

В нескольких районах Пензенской области нарушалось законодательство в сфере обращения лекарств.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в одном из районов ребенок-инвалид не получил необходимый препарат. Его выдали только после вмешательства надзорного органа.

Помимо этого, в нескольких аптеках Сердобского района не было лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, также не соблюдались правила хранения средств. В Городищенском районе в двух аптеках 45 наименований лекарств продавали по завышенным ценам.

«По всем нарушениям органами прокуратуры области приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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