В Пензенской области ребенка били топором на глазах у матери

В Пензенской области возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего. В содеянном подозревают отчима ребенка.

Инцедент произошел вечером 12 марта. Следствие установило, что пьяный отчим ударил пасынка головой о пол, затем взял топор и стукнул им по голове и рукам ребенка. В это время в доме находились мать мальчика и сестра. После случившегося мужчина скрылся, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ребенка с травмами доставили в больницу. Его отчима задержали, решается вопрос о заключении его под стражу, пишет ИА «Пенза-Пресс».