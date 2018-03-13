В Пензенской области ребенка били топором на глазах у матери

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13 марта 2018, 12:34Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего. В содеянном подозревают отчима ребенка.
Инцедент произошел вечером 12 марта. Следствие установило, что пьяный отчим ударил пасынка головой о пол, затем взял топор и стукнул им по голове и рукам ребенка. В это время в доме находились мать мальчика и сестра. После случившегося мужчина скрылся, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Ребенка с травмами доставили в больницу. Его отчима задержали, решается вопрос о заключении его под стражу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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