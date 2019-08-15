В Пензенской области разыскивают пропавших без вести парня и девушку

Полиция Каменского района Пензенской области разыскивает без вести пропавших несовершеннолетних Андрея Лоскутова и Татьяну Кротову, которые ушли из дома и не вернулись.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, подростки ушли из домов в городе Каменка вечером 12 августа. Сейчас они могут находиться вместе.

Приметы: Андрею на вид - 15 лет, его рост - 170-175 см, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в темный свитер, черные брюки, на ногах - серые кроссовки. Татьяне на вид - 15 лет, рост - 160-163 см, имеет худощавое телосложение, светлые волосы. Была одета в бордовую куртку, черные лосины с двумя белыми полосами, на ногах – черные кроссовки с белыми подошвами.

Любую информацию о местонахождении подростков можно сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Каменскому району: 8-(84156)-5-33-68, 8-(84156)-5-12-92, 02 или 102, сообщает ИА «Пенза-Пресс».