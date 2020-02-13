В Пензенской области разыскивают пропавшего Владимира Гершовича

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что 13 сентября 2007 года мужчина вышел из дома №7 по проспекту Металлургов в городе Мончегорске, позвонил сыну, который жил в Мурманске, и пообещал заехать к нему в гости 14 сентября. Однако ни в этот день, ни в другие Владимир Грешович не приехал, дома он тоже не появлялся. О том, где мужчина находится, ничего не известно.

Приметы: на вид - 51 год, рост - 160-174 см, телосложение – плотное, лицо – овальное, красное, лоб - высокий, скошенный, брови - дугообразные, глаза - серые, нос - большой, подбородок - скошенный, уши - овальные, волосы - короткие с сединой, голос - звонкий, речь - ясная, сутулый, большая родинка на шее с правой стороны.

«Информации о том, во что он был одет в день исчезновения, не имеется», - добавили в ведомстве.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам: 8(8152)403-938; 8(8152)403-957 или 8-921-040-07-04. В пресс-службе уточнили, что конфиденциальность гарантируется, пишет ИА «Пенза-Пресс».