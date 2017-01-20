20 января 2017, 17:29Общество В Пензенской области разыскивают Николая Королева В Пензенской области разыскивают 61-летенего Николая Васильевича Королева. 19 декабря 2016 года он ушел из дома и пропал.

По словам родственников, он был одет в серо-зеленую куртку с меховым капюшоном, черные брюки, утепленные галоши. На голове - меховая кроличья шапка.

20 декабря был замечен в селе Березовка Колышлейского района. Также его видели в районе села Надеждино Пензенского района. Двигался по трассе пешком, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Любую информацию о местонахождении просим сообщить по тел. 89530265593 или в отдел полиции», - отмечают родственники.

Общество

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Источник фотографии: фото предоставлены родственниками разыскиваемого