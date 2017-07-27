В Пензенской области разыскивают Григрия Кольцова

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27 июля 2017, 17:36Происшествия
Полиция Пачелмского района Пензенской области разыскивает пропавшего без вести Григория Кольцова.
51-летний Григорий Кольцов, проживавший в поселке Пачелма, утром 24 июля выехал в Пензу. До сих пор его местонахождение не установлено, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, рост 170 см, телосложение среднее, темные волосы. Был одет в серую куртку, синие джинсы и синюю рубашку, на ногах – темные кроссовки.
Пресс-служба УМВД России по Пензенской области просит, если вы обладаете какой-либо информацией, позвонить по номеру: 630-261.
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