В Пензенской области разработают региональную программу ремонта больниц

До 1 августа в Пензенской области подготовят программу ремонта больниц и поликлиник. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что несмотря на успехи (строительство ФАПов, покупку передвижных медкомплексов, оборудования и др.), проблем в здравоохранении еще много.

«Мы пока не в полной мере обеспечиваем доступность и качество оказания первичной медицинской помощи, особенно это касается сельских районов, сельских населенных пунктов. Я посещаю больницы, встречаюсь с населением, стараемся, чтобы в села приезжали специалисты из областного центра. Больницы и поликлиники требуют ремонта. Не решена проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения врачами и средним медперсоналом.

Поручаю министерству здравоохранения и министерству финансов в срок до 1 августа текущего года подготовить региональную программу ремонта больниц и поликлиник и представить на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания. До конца 2019 года – приступить к строительству ПЭТ-КТ* на территории онкологического диспансера», - сказал Иван Белозерцев на сессии ЗакСобра 30 апреля.

* - Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов человека, пишет ИА «Пенза-Пресс».