В Пензенской области разработают программу ремонта домов на красной линии

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24 сентября 2018, 10:02Общество
Правительство Пензенской области приступает к активной работе по планированию бюджета на 2019 год.
Об этом 24 сентября на оперативном совещании сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Сформулируйте предложения по каждой целевой программе. Есть важные вопросы для каждого министерства: по строительству новых школ, поликлиник, капремонту их и объектов культуры, спорта. Ваши предложения в районах и городах важны.
Но у нас министры часто вносят свои предложения необоснованно, завышено, и так навалят документов и предложений, что бюджета на 15 лет не хватит, чтобы решить. Если вы понимаете, что проблема острая, включайте программу, если это нужно людям», - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что в Пензенской области необходима отдельная программа по ремонту домов на красной линии. Курировать этот вопрос будет зампред Дмитрий Семенов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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