05 мая 2017, 10:29Общество В Пензенской области разработают программу расселения ветхого и аварийного жилья По итогам совместного заседания Госсовета РФ и Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально- экономического развития страны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился подготовить предложения по разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья с учетом собственных резервов и резервов муниципальных образований.

«Ко мне обращаются жители, чьи дома признаны ветхими и аварийными после января 2012 года, я знаю об этой проблеме не понаслышке. С предложением о продлении действия программы мы обращались в правительство РФ. В тоже время я, как губернатор, понимаю, что нам нужно искать варианты решения вопроса на уровне области с участием муниципалитетов», - цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.

Напомним, в ходе заседания президент Владимир Путин подчеркнул масштабность проблемы ликвидации аварийного жилья, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть. Тем не менее поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более, что проект закона в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым», - сказал Владимир Путин.

Общество

просмотров 85

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/5/7573107