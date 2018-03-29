В Пензенской области разработают программу обучения ветеринаров

«Сегодня сельское хозяйство развивается – мы строим мощнейшие свинокомплексы, расширяем производство индейки, хорошие результаты в отрасли молочного животноводства. Компании работают эффективно, и вопросы биобезопасности, работы ветеринарной службы сегодня выходят на первый план. Мы проводим обучение специалистов аграрных предприятий, строителей, дорожников, учителей и медицинских работников. Надо организовать аналогичную работу и в отношении ветврачей. Посмотрите, какие изменения произошли в плане кадрового состава, в каком состоянии материально-техническое обеспечение, что нужно для повышения эффективности работы, какие планы стоят перед ведомством на этот год», – отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил составить программу обучения специалистов в 2018 году, а также провести анализ деятельности ветслужбы региона за минувший год, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Провести эту работу губернатор распорядился до конца апреля.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».