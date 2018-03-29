В Пензенской области разработают программу обучения ветеринаров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 марта 2018, 09:32Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость повышения уровня квалификации ветеринарных врачей.
«Сегодня сельское хозяйство развивается – мы строим мощнейшие свинокомплексы, расширяем производство индейки, хорошие результаты в отрасли молочного животноводства. Компании работают эффективно, и вопросы биобезопасности, работы ветеринарной службы сегодня выходят на первый план. Мы проводим обучение специалистов аграрных предприятий, строителей, дорожников, учителей и медицинских работников. Надо организовать аналогичную работу и в отношении ветврачей. Посмотрите, какие изменения произошли в плане кадрового состава, в каком состоянии материально-техническое обеспечение, что нужно для повышения эффективности работы, какие планы стоят перед ведомством на этот год», – отметил Иван Белозерцев.
Губернатор поручил составить программу обучения специалистов в 2018 году, а также провести анализ деятельности ветслужбы региона за минувший год, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Провести эту работу губернатор распорядился до конца апреля.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 марта 2018, 17:06В Пензе рассмотрят инвестсоглашение по строительству домокомбината
29 марта 2018, 16:36Задолженность «Пензалифта» по налогам уменьшилась до 16 млн руб
29 марта 2018, 16:04На зарплаты бюджетникам Пензенская область получит 346 млн руб
29 марта 2018, 15:34Каменского экс-дознавателя будут судить за обман алиментщика
29 марта 2018, 15:04В Пензе экс-студентка заплатит областному минздраву более 50 тыс руб
29 марта 2018, 14:34В Пензенской области вдова не могла получить наследство из-за перестройки
29 марта 2018, 14:03Продуктовая корзина пензенца подорожала за месяц на 31 рубль
29 марта 2018, 13:33В Арбеково иномарка сбила пенсионерку