17 мая 2017, 13:33Происшествия В Пензенской области разбился самолет, есть жертвы В Земетчинском районе Пензенской области 17 мая около 11.00 разбился легкомоторный самолет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, последствия происшествия устраняли три специалиста управления.

Как сообщил ИА "Пенза-Пресс" источник в правоохранительных органах, погиб пилот.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5300419/