В Пензенской области разбился самолет, есть жертвы

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17 мая 2017, 13:33Происшествия
В Земетчинском районе Пензенской области 17 мая около 11.00 разбился легкомоторный самолет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, последствия происшествия устраняли три специалиста управления.
Как сообщил ИА "Пенза-Пресс" источник в правоохранительных органах, погиб пилот.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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