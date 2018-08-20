В Пензенской области разбился парашютист – соцсети

Информация об этом появилась в группе «Типичный парашютист» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи скорбят о гибели мужчины. Некоторые отметили, что он был опытным парашютистом, на его счету – более 700 прыжков.

В пресс-службе регионального СУ СКР информагентству «Пенза-Пресс» ответили, что никакой информации по факту гибели мужчины у них нет, проверка не ведется.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».