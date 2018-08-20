В Пензенской области разбился парашютист – соцсети

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20 августа 2018, 14:06Происшествия
В поселке Сосновка Пензенской области произошла трагедия – погиб парашютист.
Информация об этом появилась в группе «Типичный парашютист» социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи скорбят о гибели мужчины. Некоторые отметили, что он был опытным парашютистом, на его счету – более 700 прыжков.
В пресс-службе регионального СУ СКР информагентству «Пенза-Пресс» ответили, что никакой информации по факту гибели мужчины у них нет, проверка не ведется.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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