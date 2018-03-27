В Пензенской области разберутся с игровыми зонами в торговых центрах

В Пензенской области, как и по всей России, начались внеплановые проверки торговых центров. Особое внимание будет уделено расположению детских игровых зон.

Как сообщил заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов, с недавних пор установлены четкие требования, предъявляемые к ним.

«Четко регламентировано, что игровые зоны в торговых центрах следует размещать не выше второго этажа и не далее чем в 20 метрах от эвакуационных выходов. На эти требования будут обращать внимания сотрудники органов прокуратуры, государственного пожарного надзора, которые проводят проверки. Если будут выявляться нарушения, будем применять меры административного воздействия, выдавать предписания и контролировать их выполнение. Думаю, это в интересах всех», - отметил он на брифинге 27 марта.

Напомним, проверки стали последствием трагедии, которая случилась в Кемерово. В торговом центре «Зимняя вишня» на четвертом этаже произошло возгорание, именно там располагались детские игровые зоны. В результате трагедии погибли более 60 человек, многие из них – дети.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».