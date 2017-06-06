В Пензенской области растет заболеваемость ожирением

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06 июня 2017, 10:01Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора сравнили данные за 2011 и 2015 годы и пришли к выводу, что россиянам стали в два раза чаще ставить диагноз «ожирение». Наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.
По данным 2015 года, на 100 тыс. населения в Ненецком АО приходится 1031,96 больных ожирением, в Алтайском крае - 975,9, Пензенской области - 678,08, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Увеличение числа больных ожирением связывают с неправильным питанием, перееданием, повышенным употреблением сахара и хлеба при недостатке в рационе овощей и молочной продукции, пишут «Известия».
«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в документе.
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