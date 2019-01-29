В Пензенской области растет спрос на врачей паллиативной помощи

В Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко прошла научно-практическая конференция, посвященная паллиативной помощи и поддерживающей терапии. Ее участниками стали врачи со всех уголков региона.

Для того, чтобы лечение пациентов становилось все более эффективным, врачам необходимо постоянно учиться чему-то новому. Многие из собравшихся в конференц-зале больницы имени Бурденко имеют за плечами немалый стаж работы в сфере здравоохранения однако, там они получили возможность вновь почувствовать себя студентами.

«Врач любой клинической специальности, помимо основ неотложной помощи, должен владеть базовыми навыками паллиативной, потому что на его пути наверняка встретятся пациенты, которые будут нуждаться в этом. Если он в совершенстве владеет этой методикой, он должен понимать, куда направить обследуемого дальше», - сказал председатель правления «Российской ассоциации паллиативной медицины» Георгий Новиков.

По словам самих врачей, чаще всего пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, страдают от разного рода боли. В начале 2019 года Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому, для облегчения состояния тяжелобольных можно будет применять любые лекарственные препараты в домашних условиях.

С каждым годом в больницах Пензенской области растет количество паллиативных стационарных отделений, а значит, увеличивается и потребность в специалистах, поэтому все больше врачей осваивают новое для себя направление. Кроме того, основы паллиативной помощи уже несколько лет преподают в медицинских институтах.

«Таких пациентов с каждым днем становится все больше. Они не могут лежать на обычных койках. Для них предусмотрены иные кровати, более грамотный персонал и соответствующее медицинское обеспечение»,- рассказала врач-терапевт Нижнеломовской центральной межрайонной больницы Татьяна Рогожкина.

Также в регионе продолжается работа по созданию бригад паллиативной помощи. В них входят не только врачи, но и социальные работники, психологи и волонтеры, которым также необходимо пройти подготовку.