31 октября 2017, 13:36Общество В Пензенской области растет доверие жителей к власти В Пензенской области антикоррупционная работа дает свои плоды - за два года выросло доверие жителей к власти. Об этом на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое возглавил губернатор Иван Белозерцев, сообщила первый проректор института регионального развития (ИРР) Елена Прохорова.

Она озвучила результаты исследования, проведенного ИРР.

«Было опрошено 1300 человек методом случайной выборки и 100 человек, занимающих руководящие должности в коммерческих юридических организациях. Проведены 14 глубинных интервью со специалистами государственной гражданской службы. В результате выявлена тенденция к повышению уровня доверия жителей региона к органам госвласти Пензенской области. Если в 2015 году антикоррупционную борьбу органов власти всех уровней как неэффективную оценивали 57% жителей, то в 2016-ом их количество сократилось до 39,3%, а в 2017 году - до 23,7%», - сказала она.

По данным статистики регионального УМВД, в регионе наблюдается общее снижение преступлений коррупционной направленности за пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 42%, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Лидером антирейтинга по коррупционным проявлениям является сфера здравоохранения (23,7%). На втором месте – ГИБДД (10%), на третьем – сфера образования – 9%.

«Важно на раннем этапе выявлять личную заинтересованность тех, кто в корыстных целях использует ресурсы власти, формировать общественное неприятие таких фактов. […] Нам нужно понимать, как нас оценивают люди, чтобы принимать правильные решения и делать выводы.

Я согласен с тем, что эти проявления коррупции есть. Но не согласен с выводом, что все врачи - коррупционеры. Еще в царское время, когда врач лечил человека, ему в благодарность картошку, кусок сала давали - денег не было. Наверное, с тех времен у нас это осталось: если врач вылечил, то ему надо принести коробку конфет. И часто мы это делаем сами, думая, что если не отблагодарим, то лечение будет совсем другим. Когда врач отказывается, пациент все равно оставляет то, что принес, а потом говорит о коррупции. С этим нужно бороться.

Есть положительный пример – федеральный кардиологический центр. Мы знаем, что там за оказанную услугу коробки конфет не возьмут, главврач сразу выгонит. В сфере здравоохранения и в сфере образования нужно навести порядок», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Общество

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Источник фотографии: фото Анны Балашовой

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