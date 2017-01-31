31 января 2017, 19:02Общество В Пензенской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ О ситуации с заболеваемостью по гриппу и ОРВИ сегодня рассказали на круглом столе в министерстве здравоохранения Пензенской области. Число заболевших растет. По сравнению с предыдущей неделей, показатель выше почти на 11%. Тем не менее, регион пока не входит в число субъектов федерации, где превышен эпидпорог.

Взрослое население Пензы и области впервые за последние несколько лет опередило детское по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Данные статистики говорят: 56% заболевших - это лица старше 14 лет.



«У всех, кто сейчас с клиникой средней тяжести и тяжелые, которые находятся в инфекционной больнице, и у которых подтвержден лабораторно грипп, сведения о прививочном статусе отсутствуют. Это говорит о том, что эти лица непривитые», - сообщила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малькова.

Причина повышения заболеваемости среди взрослых, считают эпидемиологи, - низкий процент привитых работающих граждан. Прививку против гриппа сделали лишь 39 тысяч пензенцев.

«В отношении тех лиц, которые не входят в национальный календарь, есть указание и главного санитарного врача РФ о том, что вакцинация против гриппа должна проводиться за счет средств работодателей работающих», - отметила начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Медики и эпидемиологи призывают работодателей серьезней относиться к вакцинации своих работников. Руководители профсоюзов уверяют, что прививки против гриппа могут даже экономить средства предприятия, ведь известно, что первые три дня больничного оплачивать должен работодатель. По мнению специалистов, директора должны заключать договоры с медицинскими учреждениями и делать прививку всем коллективом.



«В определенные день и время первый идет генеральный директор. Он – как генерал. Естественно, за ним пойдут все работники, которые находятся на предприятии, они пройдут вакцинацию», - отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Баженов.

Эффект, по словам специалистов, не заставит себя долго ждать. По статистическим денным, лишь около двух процентов привитых болеют гриппом и ОРВИ.

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