04 мая 2017, 16:03Общество В Пензенской области растет число пострадавших от клещей В Пензенской области региональное управление Роспотребнадзора продолжает отслеживать ситуацию, связанную с инфекциями, переносчиками которых являются клещи.

По данным ведомства, в больницу с начала сезона обратились 54 пострадавших от укусов клещей, 19 из них – дети до 14 лет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По состоянию на 4 апреля исследованы 28 клещей, снятых с людей, в одном нашли возбудителей ИКБ, иксодовые клещевые боррелиозы, (3,6%).

«За январь-март 2017 года диагностированы два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы; все случаи - с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2016 г. (июль, октябрь)», - добавили в ведомстве.

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