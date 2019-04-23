В Пензенской области растет число доноров

20 апреля в России отметят Национальный день донора. Праздник учрежден в 2007 году. По традиции, в этот день слова благодарности прозвучали в адрес врачей станций переливания крови и доноров, без гемокомпонентов которых теперь не обходится ни одна операция в мире. Каждый год в России переливание требуется миллиону человек. В числе тех, кто получают гемокомпоненты - много детей. В Пензенском регионе количество добровольцев, желающих сдать кровь, с каждым годом только увеличивается. Все чаще донорами становятся молодые люди.

Желающих сдать гемокомпоненты в Пензенском областном клиническом центре крови - десятки человек. Специалисты отмечают, в последние два года донор серьезно помолодел. Но, несмотря на возраст и здоровый образ жизни, не каждый из пришедших сможет им стать: состав крови прежде оценивают специалисты.

Перед тем как попасть в донорское кресло, каждый садится в лабораторное. Именно на нем проверяют кровь на профригодность. Если анализы хорошие, то можно стать донором.

Ежедневно в больницы региона поступает около 14 литров эритроцитной массы, 12 литров свежезамороженной плазмы, а также 20 доз тромбоконцентрата. Этого количества достаточно, чтобы в лечебных учреждениях продолжали проводить операции в штатном режиме. Врачи напоминают, вся кровь, которую они получают от доноров - безопасна, ведь пензенцы проходят медицинское обследование еще на этапе подачи документов в центр. Безвредно это и для доноров - за один раз врачи берут не более 450 миллилитров цельной крови и не более 600 плазмы.

«Не первый раз сдаю кровь. Читал где-то, что в небольших количествах это полезно для организма», - рассказал донор Евгений Пургин.

«Помогаю, таким образом, людям, это главное. Плазма, наверное, необходима так же, как и кровь», - сказала донор Любовь Кузнецова.

Потребность в компонентах крови остается высокой, однако дефицита, как пять-восемь лет назад, в регионе не наблюдается. Это связано с внедрением новых технологий, которые позволяют расщеплять кровь на части: к примеру, выделять отдельно плазму и тромбоциты. Таким образом, компоненты ее сразу направляют к пациентам, которые остро в них нуждаются.

«Для того, чтобы в последующем гемокомпонент был качественным и продукция была безопасной, донору предлагается в течение двух недель после приема лекарственных препаратов воздержаться от процедур кровоотдачи. Если речь идет о салицилатах, об обезболивающих, то достаточно трех дней», - рассказала заведующая отделением Пензенского областного клинического центра крови Светлана Железнякова.

Кроме лекарств, донорам рекомендуют накануне сдачи крови отказаться от жирной пищи. Легкий салат, отварной рис, макароны или гречневая крупа с вечера - блюда, которые положительно скажутся на организме волонтера. Напоминают всем и про утренний завтрак - натощак кровь у доноров не берут.

Все желающие стать донорами могут придти на консультацию в Пензенский областной клинический центр крови с 8.00 до 12.00.