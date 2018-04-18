В Пензенской области расширится список «бережливых» поликлиник

18 апреля в Пензенскую область прибыли эксперты из Минздрава России и Центра организации первичной медико-санитарной помощи страны.

Визит специалистов продлится три дня. За это время они проверят доступность оказания медицинской помощи, которую оказывают в тех лечебных учреждениях, где заведены технологии «бережливого» производства, сообщает пресс-центр облправительства.

Пензенская область приступила к реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 2017 году, тогда в него вошли две медорганизации, сейчас их уже – 27. До конца года планируется вовлечь еще пять.

В настоящее время проект получил продолжение. Регион переходит к созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

«Главная цель проекта - повышение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаториях за счет сокращения очередности, создания доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабной информационно-просветительской работы», - отметили в пресс-центре.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».