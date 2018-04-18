В Пензенской области расширится список «бережливых» поликлиник

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2018, 15:04Общество
18 апреля в Пензенскую область прибыли эксперты из Минздрава России и Центра организации первичной медико-санитарной помощи страны.
Визит специалистов продлится три дня. За это время они проверят доступность оказания медицинской помощи, которую оказывают в тех лечебных учреждениях, где заведены технологии «бережливого» производства, сообщает пресс-центр облправительства.
Пензенская область приступила к реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 2017 году, тогда в него вошли две медорганизации, сейчас их уже – 27. До конца года планируется вовлечь еще пять.
В настоящее время проект получил продолжение. Регион переходит к созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
«Главная цель проекта - повышение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаториях за счет сокращения очередности, создания доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабной информационно-просветительской работы», - отметили в пресс-центре.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2018, 19:42Пензенским школьникам рассказали, как успешно подготовиться к экзамену
18 апреля 2018, 19:37В Пензенской области мужчина «консервировал» дикорастущий наркотик
18 апреля 2018, 19:33В Пензенской области стали меньше травиться фанфуриками
18 апреля 2018, 19:29Пензенские культуристы готовятся к отрытому кубку России
18 апреля 2018, 19:21Пензенским предпринимателям рассказали о правилах поведения при ЧС
18 апреля 2018, 19:18В Пензе запустили новую линию по производству обоев
18 апреля 2018, 19:12В Мокшане бесстрашный школьник стал героем поселка
18 апреля 2018, 19:07В Пензе жителям ул. Сумской перекрыли проезд к дому