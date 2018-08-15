В Пензенской области работает штаб по подготовке к уборке урожая

В Пензенской области для подготовки к уборке урожая, заготовке кормов и увеличению поголовья крупного рогатого скота при региональном правительстве работает штаб-2018.

«Одной из главных задач штаба является обеспечение координации мероприятий, связанных с организацией заготовки кормов, подготовкой и проведением уборочных работ, взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов Пензенской области по этому вопросу», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

В 2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур на площади 722,8 тыс. гектаров (включая кукурузу), подсолнечника - 246,4 тыс. гектаров, сахарной свеклы - 62,8 тыс. гектаров, картофеля - 30,7 тыс. гектаров, овощей - 6,2 тыс. гектаров.

Также в этом году планируется произвести около 2 млн тонн зерна, 2 млн тонн сахарной свеклы, 350 тыс. тонн масличных, 466,8 тыс. тонн картофеля, 177,8 тыс. тонн овощей, это позволит загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, а животноводство - сбалансированными кормами, добавили в пресс-центре.

Напомним, 13 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с главами районов в режиме видеоконференции рассказал о том, что в регионе собрали уже 1 млн тонн зерна.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».