В Пензенской области прожиточный минимум вырос до 8558 руб

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11 мая 2017, 15:02Общество
В Пензенской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2017 года.
Постановление, определяющее величину прожиточного минимума, подписал 10 мая губернатор Иван Белозерцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В среднем, прожиточный минимум на душу населения составил 8558 рублей, для сравнения, в четвертом квартале 2016 года он равнялся 8398 рублям.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в первом квартале 2017 года в размере 9182 рублей, для пенсионеров — 7065 руб., для детей — 8964 руб.
Средняя стоимость потребительской корзины равняется 7997 рублям, из которых 3871 — это продукты питания, 2052 руб. — непродовольственные товары, 2074 руб. — услуги. Расходы по обязательным платежам и сборам установлены в размере 561 руб.
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