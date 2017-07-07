В Пензенской области проверяют обстоятельства эвакуации детей из лагеря

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07 июля 2017, 16:28Общество
Следственные органы регионального СК России проводят доследственную проверку по факту эвакуации детей из загородного лагеря в Пензенской области.
6 июля в Сети появился видеосюжет о том, что 5 июля эвакуировали детей, проводящих каникулы в детском лагере «Чайка» Сердобского района Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В ролике видно, что 5 июля в результате сильного дождя и ветра оборвалась линия электропередач недалеко от лагеря. В результате аварии в детском учреждении отключились электро- и водоснабжение.
Администрация лагеря и должностные лица Сердобского отдела образования не предприняли мер по предотвращению аварийной ситуации, а также несвоевременно и ненадлежащим образом организовали эвакуацию детей», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
Сейчас следователи детально выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
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