В Пензенской области проверят водителей общественного транспорта

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28 ноября 2017, 17:34Общество
В среду, 29 ноября, пензенские сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».
«29 ноября инспекторы проведут мероприятие, которое направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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