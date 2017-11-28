28 ноября 2017, 17:34Общество В Пензенской области проверят водителей общественного транспорта В среду, 29 ноября, пензенские сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».

«29 ноября инспекторы проведут мероприятие, которое направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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