В Пензенской области проверят уровень излучения вышек сотовой связи

У вышек мобильной связи, расположенных на территории Пензенской, замерят уровень излучения. Соответствующее распоряжение дал глава региона в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных образований области.

Это связано с ростом жалоб, поступающих от жителей региона. Пензенцы считают, что расположенные поблизости от их домов базовые станции негативно влияют на состояние здоровья.

«Без моего согласия ни одну вышку не устанавливайте, не согласовывайте, звоните мне. Буду направлять Роспотребнадзор, чтобы проверял по закону, где она должна быть установлена. Есть излучение, которое превышало допустимую норму», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона поручил провести информационно-разъяснительную работу с населением. В случае, если требования безопасности действительно нарушены, надо добиваться переноса вредных для здоровья объектов на безопасное расстояние.