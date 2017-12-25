25 декабря 2017, 10:38Общество В Пензенской области проверят состояние тиров Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве призвал обратить внимание на поддержку ветеранских организаций.

Глава региона пояснил, что имеет в виду финансовую и организационную поддержку.

Также он сообщил о том, что ветераны обратились с просьбой поддержать стрелковые виды спорта. В связи с этим Иван Белозерцев поручил зампреду правительства Олегу Ягову и министру образования региона Александру Воронкову проанализировать состояние тиров.

«Привести тиры в нормативное состояние не потребует больших средств», - добавил губернатор.

Кроме того, он обратил внимание на использование электронных тиров, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=y9KtsfhYkYg

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