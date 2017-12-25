В Пензенской области проверят состояние тиров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 декабря 2017, 10:38Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве призвал обратить внимание на поддержку ветеранских организаций.
Глава региона пояснил, что имеет в виду финансовую и организационную поддержку.
Также он сообщил о том, что ветераны обратились с просьбой поддержать стрелковые виды спорта. В связи с этим Иван Белозерцев поручил зампреду правительства Олегу Ягову и министру образования региона Александру Воронкову проанализировать состояние тиров.
«Привести тиры в нормативное состояние не потребует больших средств», - добавил губернатор.
Кроме того, он обратил внимание на использование электронных тиров, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
25 декабря 2017, 17:36В Пензенской области микроавтобус сбил лося
25 декабря 2017, 17:04В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок
25 декабря 2017, 16:37Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы
25 декабря 2017, 16:04Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги
25 декабря 2017, 15:34Губернатор предложил создать в пензенских роддомах окна МФЦ
25 декабря 2017, 15:07В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры
25 декабря 2017, 14:36Пензенским школьникам напомнят правила безопасности на льду и дорогах
25 декабря 2017, 14:07В районах Пензенской области продолжат строить ФАПы и амбулатории