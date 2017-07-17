17 июля 2017, 16:34Общество В Пензенской области проверят, пристегиваются ли водители в авто 17 июля в Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

Проверки призваны повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить тяжесть последствий ДТП, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Применение ремней безопасности во время аварии защищает водителя и пассажира, а также снижает тяжесть травм.

В отделе пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области напоминают, что непристегнутым водителям грозит штраф – 1 000 рублей.

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