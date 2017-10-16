В Пензенской области проверят недобросовестных застройщиков

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16 октября 2017, 10:38Общество
Правительство Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева активизирует действия по защите обманутых дольщиков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Мы приняли закон, который защищает права людей, обманутых недобросовестными застройщиками. Правительству Пензенской области необходимо активнее включиться в работу по урегулированию сложных ситуаций, не допускать кризисных явлений. Эта работа должна быть предметной», - пояснил Иван Белозерцев.
Губернатор обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности ряда недобросовестных застройщиков и привлечь виновных к ответственности согласно законодательству, сообщает пресс-центр правительства области.
«Люди вложили все свои денежные средства в будущее жилье, многие взяли кредиты, однако до сих пор не вселились в квартиры, за которые заплатили. Это абсолютно недопустимо. Застройщик, если он не сдает дома в обозначенные сроки без уважительной причины, должен нести ответственность за свои действия. В том числе - и уголовную, когда речь идет о мошенничестве и обмане людей», - подчеркнул глава региона.
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