В Пензенской области проверят мотоциклистов

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10 июля 2017, 15:02Общество
10 июля в Пензенской области сотрудники пензенской Госавтоинспекции проведут проверки, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, главной целью мероприятия является обеспечение контроля за соблюдением ПДД водителями мототранспорта, а также предупреждение аварий с их участием.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на дороге. При движении на двухколесном транспорте обязательно использование средств защиты (шлем и др.). Любая неисправность транспортного средства может привести к непоправимым последствиям, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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