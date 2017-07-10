10 июля 2017, 15:02Общество В Пензенской области проверят мотоциклистов 10 июля в Пензенской области сотрудники пензенской Госавтоинспекции проведут проверки, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, главной целью мероприятия является обеспечение контроля за соблюдением ПДД водителями мототранспорта, а также предупреждение аварий с их участием.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на дороге. При движении на двухколесном транспорте обязательно использование средств защиты (шлем и др.). Любая неисправность транспортного средства может привести к непоправимым последствиям, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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