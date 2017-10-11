В Пензенской области проверят качество образования школьников

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11 октября 2017, 16:02Образование
Пензенские школьники 12 и 26 октября напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку.
Проверочные работы по русскому языку напишут учащиеся вторых и пятых классов. Участвовать в ВПР будут все школы области.
«Всероссийские проверочные работы проводятся с целью обеспечения единства образовательного пространства России и поддержки реализации федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления организациям, осуществляющих образовательную деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по русскому языку», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Кроме того, 18 октября в регионе проведут национальное исследование качества образования для десятиклассников по химии и биологии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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