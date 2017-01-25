25 января 2017, 14:31Общество В Пензенской области проверят эффективность спортобъектов Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил до 15 февраля проверить эффективность работы спортобъектов в регионе, чтобы исключить их нецелевое использование.

Как пояснили в пресс-центре областного правительства, оценивают объекты по следующим критериям: наполняемость посетителями, выполнение государственного задания и самоокупаемость, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Отмечено, что объем платных услуг вырос на 54 %. По мнению губернатора, этот показатель может быть больше.

«С людьми работать не хотят. В работе спортобъектов главное, чтобы услуга населению была предоставлена, чтобы с посетителями работали тренеры-специалисты, приучали население к здоровому образу жизни! При этом ФОКи должны зарабатывать деньги, чтобы закупать новое оборудование и содержать объект в надлежащем состоянии!» - сказал Иван Белозерцев.

Курировать этот процесс будет вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

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