02 октября 2017, 17:05Общество В Пензенской области проверят доступность цифрового вещания в селах Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве затронул тему запуска цифрового вещания в регионе.

«На прошлой неделе у нас состоялся официальный запуск цифрового вещания. Сейчас 100% жителей области могут смотреть областное телевидение, получать оперативную информацию, это очень важно. Это более высокое качество вещания», - отметил Иван Белозерцев.

Глава региона поручил первому зампреду Андрею Кулинцеву провести анализ доступности цифрового вещания для сельских жителей, особенно - на тех территориях, где раньше не было сигнала, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Если требуется приобретение дополнительных устройств, надо людям об этом сказать. Нужно понять процент территорий, где раньше не могли смотреть местные новости, и выяснить, какая там сейчас ситуация. Нам нужен анализ», - подчеркнул губернатор.

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