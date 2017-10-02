В Пензенской области проверят доступность цифрового вещания в селах

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02 октября 2017, 17:05Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве затронул тему запуска цифрового вещания в регионе.
«На прошлой неделе у нас состоялся официальный запуск цифрового вещания. Сейчас 100% жителей области могут смотреть областное телевидение, получать оперативную информацию, это очень важно. Это более высокое качество вещания», - отметил Иван Белозерцев.
Глава региона поручил первому зампреду Андрею Кулинцеву провести анализ доступности цифрового вещания для сельских жителей, особенно - на тех территориях, где раньше не было сигнала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Если требуется приобретение дополнительных устройств, надо людям об этом сказать. Нужно понять процент территорий, где раньше не могли смотреть местные новости, и выяснить, какая там сейчас ситуация. Нам нужен анализ», - подчеркнул губернатор.
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