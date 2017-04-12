12 апреля 2017, 19:34Общество В Пензенской области проверили готовность к сезону судоходства В субботу, 15 апреля, на реках и водоемах Пензенской области откроется сезон судоходства. В преддверии начала навигации специалисты Центра ГИМС регионального управления МЧС провели смотр сил и средств.

Они проверили исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней, прожекторов, провели инструктаж по мерам безопасности с личным составом. В ближайшее время сотрудники ГИМС приступят к патрулированию водных объектов.

«Управлять маломерным судном запрещается в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещается передавать управление лицу, неимеющему право управления или находящемуся в состоянии опьянения, превышать установленные скорости движения», - пояснил заместитель начальника по безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

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