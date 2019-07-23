В Пензенской области проведут реконструкцию систем водоотведения

«Мы хотим, чтобы предприятие развивалось, чтобы сети ремонтировались, чтобы было меньше аварий, чтобы росло качество услуги. Муниципальная и региональная власти всегда идут навстречу в решении рабочих вопросов, у водоканала есть хорошие перспективы для развития», - отметил губернатор.

Он добавил, что в Пензенской области есть ряд программ по поддержке жилищного строительства, объемы возводимого жилья растут, а значит, - растет и число абонентов горводоканала.

«Работы без проблем не бывает. Я уверен, что мы найдем пути для продолжения продуктивного сотрудничества», - отметил Игорь Дибцев.

В настоящее время специалисты ООО «РКС–Инжиниринг» завершили технический аудит предприятия для реконструкции сетей и канализационных сооружений. На основании заключения специалисты подготовили план мероприятий по реконструкции до 2037 года. Ориентировочно на это уйдет 11 млрд руб. Помимо этого, прорабатывается вопрос повышения надежности сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, в рамках областной госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» на условиях софинансирования в 2019 году продолжится строительство сети водоотведения по ул. 1-я Офицерская, ул. 2-я Офицерская, 1, 2, 3, 4 Офицерским проездам, пр. Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».