В Пензенской области проведут Фестиваль окрошки

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13 июля 2017, 15:37Общество
В Пензе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня поля (0+).
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вместе с членами организационного комитета посетил площадку в селе Засечное.
«Мероприятие будет представлять не только широкую выставку сельхозтехники, как это было в прошлом году на площадке базы отдыха «Белая Гора» в Каменском районе. Это будет и выставка местной сельхозпродукции, которую по праву можно назвать уникальной, работа мероприятий культурно-развлекательной программы для горожан – Фестивали окрошки, ухи, прохладительных напитков», - рассказал Андрей Бурлаков.
Глава ведомства лично проконтролировал готовность площадки к заезду сельскохозтехники и организации демонстрации работы сельхозагрегатов. Планируется, что более 100 единиц современной сельхозтехники и оборудования составят эту экспозицию.
«Новый формат проведения поможет нам обратить внимание молодежи и горожан на отрасль сельского хозяйства. Сегодня АПК демонстрирует уверенный рост, работа в отрасли становится престижной. Безусловно, мы рассчитываем, что «День Поля» поможет нам в работе по популяризации отрасли сельского хозяйства», - отметил министр.
Андрей Бурлаков проверил готовность территории к проведению мероприятия и дал ряд организационных поручений.
Напомним, праздник запланирован на 15 и 16 июля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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