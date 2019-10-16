В Пензенской области проследят за лицензированием точек по продаже алкоголя и табака

Совещание состоялось в рамках месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Министр сельского хозяйства Пензенской области намерен проследить за лицензированием торговых объектов по продаже алкогольной продукции на всей территории региона.

Андрей Бурлаков акцентировал внимание представителей районных администраций на том, что реализация легальной продукции - это, прежде всего, безопасность жизни населения, и дал рекомендации по увеличению рынка местных товаров.

«Важно работать с бизнесом, нацеливая его на легальную работу в сфере оборота алкогольной продукции. Кроме того, должна активно вестись работа по мониторингу реализации алкоголя», - сказал Андрей Бурлаков.

Напомним, в рамках месячника ведется активная работа по выявлению контрафакта и изъятию его из продажи, пишет ИА «Пенза-Пресс».