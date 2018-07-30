В Пензенской области прошли антитеррористические учения

Оперативный штаб в Пензенской области провел антитеррористические учения. По сценарию, на территорию региона была направлена группа из четырех вооруженных и хорошо подготовленных диверсантов.

«Практически отработаны первоочередные меры по пресечению теракта и ликвидации его последствий на объектах органов местного самоуправления и жизнеобеспечения населения», - прокомментировал руководитель оперативного штаба в Пензенской области Сергей Сизов.

Террористы имели в распоряжении огнестрельное оружие, гранаты и компоненты для самодельных взрывных устройств. Они собирались вывести из строя линии электропередач и системы водо- и газоснабжения. Для противодействия им по тревоге были подняты подразделения группировки оперативного штаба, в том числе - специалисты пожарно-спасательного центра и медицины катастроф.