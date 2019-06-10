В Пензенской области прошла первая «Белинская весна»

Участники межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна» смогли окунуться в атмосферу XIX века. Он прошел впервые, и теперь, по замыслу организаторов, станет традиционным праздником в Пензенской области. Основные торжества прошли в городе Белинском - на малой Родине известного критика, публициста и философа. Однако, приехав в Белинский, люди попали в Чембар.

Веселый остряк в красном кафтане - Петрушка - созывал людей присоединиться к большому празднику в Белинском. На несколько часов центр города превратился в уездный городок Чембар XIX века. Именно так назывался город при жизни Виссариона Григорьевича. В честь него там прошел первый межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна».

«Зря мы так мало говорим о Белинском, потому что этому человеку был дан великий дар понимать, что такое прекрасное и передавать это ощущение людям, которые жили в то время и живут до сих пор», - отметила директор лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

На главной улице открылись площадки-реконструкции учреждений того времени. Гостей встречал чембарский городничий и надворный советник Отто Карлович Кобца. Эта роль досталась Виталию Соколову - руководителю литературно-драматургической части областного драмтеатра.

«Это реальный персонаж, который был здесь городничим, он, кстати говоря, во время визита в 1836 году сюда императора Николая I был особо отмечен за заслуги по развитию города», - рассказал он.

Посетители книжной лавки могли узнать интересные факты о жизни и творчестве Белинского. В уездном училище любой желающий мог попробовать написать письмо пером, а в булочной за правильные ответы на вопросы викторины угощали свежей сдобой.

И как же в городе без аптеки? Там на прилавке вместо привычных таблеток разместили целебные травы: мать-и-мачеха - от кашля, против простуды - календула и ромашка. Участница фестиваля Ирина Налдеева знает применение каждому растению - обязывает профессия.

«Занимаюсь в Пензе в студии историко-бытового танца «Комплимент», нас сюда пригласили участвовать в празднике, мы этому очень рады. А в реальной жизни я провизор, поэтому подошла в уголке старого Чембара именно к аптеке», - рассказала она.

Атмосферу XIX века создавали десятки артистов в пышных платьях и костюмах. Они гуляли по улице, а, услышав музыку, начинали танцевать.

«Ощущается атмосфера XIX века уездного города Чембар, поэтому всем рекомендуем приезжать сюда в качестве доброй традиции и через год, и после», - сказали гости фестиваля Елена Малышева и Людмила Фролова.

Открыт в этот день, конечно, был и музей-усадьба Белинского, где для гостей провели театрализованную экскурсию «Один день из жизни семьи Белинских». Желающие также могли принять участие в мастер-классах. Например, попробовать себя в роли чеканщика монет, или изготовить из бумаги главный символ фестиваля - фиалку, любимый цветок критика и публициста.

«Белинская весна» - это единый фестиваль, который имеет символ - фиалку. На мой взгляд, если творчески подойти к этому, то с 2020 года можно целые зоны озеленять и высаживать фиалки», - предложил председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Белинская весна» теперь будет проходить ежегодно. Организаторы уверены, что в будущем фестиваль не будет уступать в масштабах всероссийскому «Лермонтовскому празднику» (0+), проводимому в Тарханах.