В Пензенской области прошел конкурс «Мои родители работают в полиции»

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29 декабря 2017, 19:52Общество
Более 50 детей из городов и районов Пензенской области поздравил полицейский Дед Мороз. Ребята приняли участие в конкурсе детских рисунков на тему «Мои родители работают в полиции».
На церемонии награждения к семьям обратился начальник областного управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев.
«Я выражаю благодарность родителям, которые учат своих детей, готовят к будущей жизни. Может быть, это наша достойная смена. Хочу, чтобы они росли здоровыми, активными и любознательными. И самое главное, чтобы усвоили, что добро всегда побеждает зло», - сказал Юрий Рузляев.
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