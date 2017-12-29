29 декабря 2017, 19:52Общество В Пензенской области прошел конкурс «Мои родители работают в полиции» Более 50 детей из городов и районов Пензенской области поздравил полицейский Дед Мороз. Ребята приняли участие в конкурсе детских рисунков на тему «Мои родители работают в полиции».

На церемонии награждения к семьям обратился начальник областного управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

«Я выражаю благодарность родителям, которые учат своих детей, готовят к будущей жизни. Может быть, это наша достойная смена. Хочу, чтобы они росли здоровыми, активными и любознательными. И самое главное, чтобы усвоили, что добро всегда побеждает зло», - сказал Юрий Рузляев.

Общество

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