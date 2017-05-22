В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша»

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22 мая 2017, 20:06Общество
В селе Суворово Лунинского района Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша». Его приурочили к 217-й годовщине со дня смерти генералиссимуса Александра Суворова. Фестиваль посетило рекордное количество зрителей.
Насыщенная программа фестиваля началась с возложения цветов к памятнику русскому полководцу. Затем прошли презентации профильных классов кадетских объединений и военно-патриотических клубов.
В концертную программу вошли выступления творческих коллективов региона. Гостей праздника накормили суворовской кашей и блюдами, приготовленными по старинным рецептам.
Следующий праздник в селе собираются посвятить победе Русской армии под предводительством Александра Суворова в Кинбурнской баталии. Он пройдет осенью.
«Мы планируем 1 октября выехать в село Суворово и, возможно, даже сделать там реконструкцию сражения. С этой целью мы обращаемся к историческим клубам Пензы и всей России о том, чтобы они поддержали нас в этом вопросе и приехали», - рассказал председатель регионального совета ветеранов внутренних войск «Беркут» Олег Сидоренко.
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