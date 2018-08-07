В Пензенской области прошел детский Сабантуй

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07 августа 2018, 19:12Культура
В селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области впервые устроили детский Сабантуй. Поздравить участников праздника приехал глава районной администрации Владимир Едалов. Помимо концерта, местные хлебопеки провели для гостей необычный мастер-класс.
Травы, соль и главный ингредиент - тесто, которое приготовила старожил села Индерка Румия Сайганова. Печь хлеб по рецептам своей мамы она решила несколько лет назад. На детском Сабантуе ее попросили провести подрастающему поколению мастер-класс. Такая буханка отличается от магазинной вкусом и весит от двух до трех килограммов. А главное - ржаной хлеб, изготовленный по старинным рецептам, который долго не портится.
«Хлеб - востребованный продукт. Сегодня показываем, как его пекут у нас», - сказал Владимир Едалов.
После того, как все желающие угостились испеченным по деревенскому рецепту хлебом, действо переместилось на площадку перед библиотечно-досуговым центром. Там начался концерт. Первыми выступили местные девушки в национальных костюмах, которые после танца раздали угощения.
Пока дети развлекались на аттракционах и изучали прилавки на ярмарке с сувениров, глава районной администрации вручил подарки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Праздник разместился на нескольких площадках. Недалеко от сцены работала татарская кухня. Где и детей, и взрослых ждали на угощения.
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