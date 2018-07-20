В Пензенской области пройдут отборы в профильные классы по футболу

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20 июля 2018, 19:19Спорт
В Наровчате состоялся открытый турнир по футболу. В его рамках встретились семь команд разных возрастов из Пензенской области и Республики Мордовии. Матчи прошли на территории детского пришкольного лагеря труда и отдыха «Прометей». Для участников и зрителей это стало своего рода отголоском Чемпионата мира по футболу.
Лидерами буквально с первых игр и в итоге победителями соревнований стала именно команда хозяев лагеря «Прометей». Группа поддержки также не уступала инициативу гостям.
«Граничим с Мордовией, поэтому общаемся, обмениваемся опытом в стыковых матчах, ездим друг к другу», - рассказал главный специалист по реализации молодежной политики культуры и спорту Наровчатского района Михаил Раумов.
Организаторы не скрывают, турнир стал своего рода эхом прошедшего Чемпионата мира по футболу. В масштабах области последствия мундиаля несколько иные. По поручению губернатора Ивана Белозерцева в муниципальных школах будут созданы специальные футбольные классы.
«Буквально на днях пройдут тренировочные процессы. Это будет дополнительное образование для детей, профильные классы, как и по другим направлениям, поэтому ждем ребят, заинтересованных в футболе», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
В Пензе такие классы создадут в школах №58, 66,67, и 75. В Кузнецке учить играть в футбол будут в школе №3, в Нижнем Ломове - в №1, в Каменке - в №8, а в Сердобске - в школе №10.
В рамках проекта для детей организуют дополнительное питание, предоставят форму и инвентарь. Также министр заявил, что при занятиях будет использована база спортивного комплекса «Зенит». Также специализированные классы планируется создать по другим направлениям, в частности - химико-биологическому.
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