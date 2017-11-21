21 ноября 2017, 11:07Общество В Пензенской области пройдут мероприятия в честь Дня неизвестного солдата 3 декабря в Пензенской области пройдут мероприятия (0+), посвященные памятной дате России – Дню неизвестного солдата.

Торжественная дата отмечается для сохранения исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов людях, отдавших свои жизни борьбе за свободу и независимость России.

В этот день состоится памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой Славы на площади Победы, здесь же установят пост почетного караула.

В муниципальных образованиях региона тоже пройдут церемонии возложения венков и цветов к воинским мемориалам, памятникам и захоронениям на территориях населенных пунктов, сообщает пресс-центр областного правительства.

В образовательных организациях Пензенской области запланированы детские и молодежные акции, состоится смотр поисковых отрядов региона, а также организуют другие мероприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 88

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: