В Пензенской области пройдут мероприятия в честь Дня неизвестного солдата

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21 ноября 2017, 11:07Общество
3 декабря в Пензенской области пройдут мероприятия (0+), посвященные памятной дате России – Дню неизвестного солдата.
Торжественная дата отмечается для сохранения исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов людях, отдавших свои жизни борьбе за свободу и независимость России.
В этот день состоится памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой Славы на площади Победы, здесь же установят пост почетного караула.
В муниципальных образованиях региона тоже пройдут церемонии возложения венков и цветов к воинским мемориалам, памятникам и захоронениям на территориях населенных пунктов, сообщает пресс-центр областного правительства.
В образовательных организациях Пензенской области запланированы детские и молодежные акции, состоится смотр поисковых отрядов региона, а также организуют другие мероприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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