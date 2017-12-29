29 декабря 2017, 11:38Общество В Пензенской области пройдет профилактическая операция «Снегоход» В Пензенской области с 3 января по 28 февраля пройдет профилактическая операция «Снегоход».

Особое внимание инспекторов будет направлено на техническое состояние снегоходов, соблюдение водителями требований безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды в местах использования внедорожных мототранспортных средств и лесозаготовительной техники, сообщает пресс-центр правительства Пензенской облсти.

Также «Снегоход» предусматривает выявление незарегистрированных транспортных средств. Кроме того, участники проведут работу по пресечению административных правонарушений, связанных с использованием транспортных средств при осуществлении охоты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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