В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с контрафактным алкоголем

С 1 октября в Пензенской области стартует месячник по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукции. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Около 100 уголовных дел и свыше 3000 литров изъятой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Такова статистика только с начала 2019 года. О противодействии распространению суррогата зашла речь на видеоконференции в областном правительстве.

«В отношении гражданина Пензы, который осуществлял хранение в целях сбыта более 9000 бутылок с поддельными акцизными марками на сумму свыше одного миллиона рублей возбужденного уголовное дело. Аналогичное нарушение было выявлено в Сердобске, где гражданин хранил в гараже более 700 бутылок водки», - рассказал врио заместителя начальника полиции УМВД России по Пензенской области Андрей Шилин.

Наибольшее количество нарушений в сфере нелегальной алкогольной продукции выявлено в Пензе, Кузнецке, а также вдоль федеральных трасс. В то время как, в Вадинском районе за последнее время было зафиксировано всего пять незаконных фактов. Все они были выявлены в частном секторе.

«Проведено 261 проверочное мероприятие, выявлено 227 нарушений, это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. В рамках полномочий уже наложено штрафов на 1 миллион 850 тысяч, еще более 30 дел находится в производстве», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В ходе заседания губернатор подчеркнул, что фальшивка, маскирующаяся под продукцию известных фирм, может нанести здоровью потребителя ощутимый вред. Ежегодно от суррогата гибнут десятки людей. Чтобы убрать с прилавков некачественный алкоголь, Иван Белозерцев объявил о старте с 1 октября месячника по борьбе с незаконным оборотом спиртного.

«Давайте в этой связи поднимем и выверим все проблемы. Люди некоторые в гаражах, в домах, квартирах разливают спиртные напитки. Продают через небольшие торговые сети. Люди знают, где можно купить, идут и травятся», - отметил глава региона.

Месячник пройдет при взаимодействии правоохранителей, общественников и молодежных организаций. Губернатор поручил, помимо борьбы с суррогатом, вести работу по реабилитации граждан, страдающих алкоголизмом. Помогать им в лечении, трудоустройстве и оказывать по возможности социальную поддержку.