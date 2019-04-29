В Пензенской области пройдет кубок по гонкам по бездорожью

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29 апреля 2019, 19:02Спорт
Рев моторов, бездорожье, десятки препятствий и адреналин. В первые выходные мая вблизи села Саловка Пензенского района пройдет кубок губернатора по гонкам по бездорожью «Трофи рубеж-2019» (0+). Зрителей ожидает яркое и захватывающее зрелище. Организаторы обещают не ударить в грязь лицом.
Пройти полуторакилометровую дистанцию, преодолевая на пути многочисленные ямы, болота, траншеи, холмы и прочие ловушки. Автополигон «Бизон» неподалеку от Саловки готовится принять, пожалуй, самые зрелищные состязания в мире экстремального спорта - гонки по бездорожью «Трофи рубеж-2019» на кубок губернатора. Участие в состязаниях уже подтвердили 50 экипажей из семи регионов Поволжья. Они поборются за победу в шести классах автомобилей, разделенных по техническим критериям.
«От стандартных до прототипных, - это единичные собранные вручную экземпляры, которые созданы именно для преодоления бездорожья», - рассказал организатор соревнований «Трофи рубеж-2019» Алексей Боучек.
«То, что на это действие приходят посмотреть несколько тысяч человек, говорит о том, что этот вид спорт интересен и увлекателен, поэтому мы стараемся поддерживать и развивать его», - сказал заместитель министра физической культура и спорта Пензенской области Сергей Никишин.
Трасса устроена таким образом, что зрители смогут наблюдать за зрелищными заездами внедорожников с любой позиции. Организаторы ожидают, что поддержать участников турнира приедут не менее 5000 человек. Все желающие смогут посоревноваться в грязевом забеге «Бизонище челлендж».
«Это забег по полосе препятствий, будет достаточно увлекательно. В 2018 году участвовало много людей», - рассказал президент федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов.
Кубок губернатора по трофи-рейдам приурочен ко Дню Победы. Турнир в окрестностях Саловки пройдет 4 мая. Торжественное открытие - в 10.00, старт соревнований - в 10.30. Схему проезда к месту проведения гонок можно найти на сайте региональной федерации автоспорта, либо в группе «Бизон58» социальной сети «ВКонтакте».
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