В Пензенской области пройдет компьютерное многоборье среди пенсионеров

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15 мая 2017, 16:05Общество
На базе Пензенской областной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова состоится VII региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Более 50 человек поборются за победу в чемпионате. Участники съедутся со всей области: из Городищенского, Кузнецкого, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Сердобского, Каменского и Нижнеломовского районов, а также из Пензы и Заречного.
«Главной задачей состязаний является адаптация пожилых людей к информационной среде и Интернету», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
Победители регионального этапа станут участниками VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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