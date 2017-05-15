15 мая 2017, 16:05Общество В Пензенской области пройдет компьютерное многоборье среди пенсионеров На базе Пензенской областной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова состоится VII региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Более 50 человек поборются за победу в чемпионате. Участники съедутся со всей области: из Городищенского, Кузнецкого, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Сердобского, Каменского и Нижнеломовского районов, а также из Пензы и Заречного.

«Главной задачей состязаний является адаптация пожилых людей к информационной среде и Интернету», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Победители регионального этапа станут участниками VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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