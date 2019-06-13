В Пензенской области пройдет форум, посвященный христианскому наследию

В Пензенской области впервые пройдет большой общественный форум (0+), который посвящен христианскому наследию в зонах вооруженных конфликтов, в частности - в Сирии. 14 июня площадкой для выступлений станет областное Законодательное Собрание.

Организаторы форума, сотрудники пензенской епархии, уверены, что мероприятие будет иметь огромный общественный резонанс. Сохранение культурных ценностей в Сирии, в колыбели христианства, важно для всех верующих людей. На форуме будет представлена фотовыставка со снимками объектов культурного наследия, которые сейчас подвергаются опасности в Сирии, а также выступят специалисты, которые участвовали в гуманитарной миссии.

«Прежде всего, это сотрудник противоминного центра Министерства обороны РФ, два представителя Красного Креста международной гуманитарной миссии, военный фотограф, который находился в зонах вооруженных конфликтов и специалист международного уровня по музеям. Доклад будет называться: «Зарубежные СМИ. Миссии РФ в Сирии и в сохранении христианских ценностей», - рассказала начальник юридического отдела пензенской епархии, доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова.



15 июня в духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме [бывший ДК Дзержинского] участники форума выступят перед молодежью (0+). На встречу также могут прийти все желающие, кому интересна тема сохранения христианского наследия. Начало - в 10.30.