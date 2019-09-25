В Пензенской области пройдет акция против незаконного оборота спиртного и табака

С 1 октября в Пензенской области пройдут мероприятия в рамках акции (0+) по противодействию незаконного оборота алкогольной и табачной продукции.

Акцию инициировал губернатор Иван Белозерцев в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Мы проводим месячник по борьбе с наркотиками. В этом направлении работаем эффективно, есть результат. Аналогичные мероприятия с подключением контролирующих органов и силовых структур, органов местного самоуправления, общественности необходимо организовать и по противодействию незаконному обороту алкоголя и табачных изделий», - предложил глава региона.

Он призвал составить план мероприятий, организовать работу «горячей линии», привлечь активных граждан, в том числе – молодежь, а лучших участников впоследствии поощрить, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».