В Пензенской области пройдет акция против незаконного оборота спиртного и табака

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 сентября 2019, 12:34Общество
С 1 октября в Пензенской области пройдут мероприятия в рамках акции (0+) по противодействию незаконного оборота алкогольной и табачной продукции.
Акцию инициировал губернатор Иван Белозерцев в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
«Мы проводим месячник по борьбе с наркотиками. В этом направлении работаем эффективно, есть результат. Аналогичные мероприятия с подключением контролирующих органов и силовых структур, органов местного самоуправления, общественности необходимо организовать и по противодействию незаконному обороту алкоголя и табачных изделий», - предложил глава региона.
Он призвал составить план мероприятий, организовать работу «горячей линии», привлечь активных граждан, в том числе – молодежь, а лучших участников впоследствии поощрить, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 сентября 2019, 19:23«Помощники» госавтоинспекторов продают пензенцам бесплатные услуги
25 сентября 2019, 19:19В Пензе повысят цены на проезд на шести маршрутах общественного транспорта
25 сентября 2019, 19:09Глава Пензы Владимир Мутовкин рассказал о приоритетных задачах Гордумы
25 сентября 2019, 19:02Школьники из Пензы выступят на всероссийском конкурсе юных пожарных
25 сентября 2019, 17:58Птицефабрику в Никольском районе назвали предприятием мирового уровня
25 сентября 2019, 17:39Пензенские компании могут подать заявку на получение транспортной субсидии
25 сентября 2019, 17:08В Пензе приостановят газоснабжение на ряде улиц
25 сентября 2019, 16:38С юными пензенскими хоккеистами пообщается олимпийский чемпион