В Пензенской области произвели рекордные объемы сахара

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16 января 2017, 17:29Экономика
В Пензенской области произведено 250 тыс. тонн сахара-песка.
По данным минсельхоза, этот показатель является рекордным для региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Всего на территории Пензенской области действуют три сахарных завода: ОАО «Атмис-сахар», ЗАО «Бековский сахарный завод» и ОАО «Земетчинский сахарный завод».
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