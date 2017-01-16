16 января 2017, 17:29Экономика В Пензенской области произвели рекордные объемы сахара В Пензенской области произведено 250 тыс. тонн сахара-песка.

По данным минсельхоза, этот показатель является рекордным для региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Всего на территории Пензенской области действуют три сахарных завода: ОАО «Атмис-сахар», ЗАО «Бековский сахарный завод» и ОАО «Земетчинский сахарный завод».

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